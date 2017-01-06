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'Ortaköy saldırganı camide' ihbarı polisi harekete geçirdi

İstanbul Ortaköy’de yılbaşı gecesi silahlı terör saldırısını gerçekleştiren şahsın camide olduğu ihbarını alan Adıyaman polisi harekete geçti. İhbar edilen vatandaş da, benzerlik karşısında şaşırdı.

3. Sayfa / 6 Ocak 2017 Cuma 14:15
'Ortaköy saldırganı camide' ihbarı polisi harekete geçirdi

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan Dursun Çavuş Cami’de Ortaköy saldırısını gerçekleştiren şahsa benzeyen birinin olduğu ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Cuma namazı için camiye gelen ve vatandaşlar tarafından ihbar edilen M.T. isimli vatandaş polis tarafından yakalanarak önce üst araması, daha sonra ise GBT sorgulaması yapıldı.

Neden ihbar edildiğini bilmeyen ve daha sonra olayı gazetecilerden öğrenen M.T. cep telefonundan internete girerek her yerde aranan saldırganın resimlerine baktı. Saldırganın resmini gören M.T. benzerlik karşısında şaşkınlık yaşadı.



Kaynak : İHA

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