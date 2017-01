FETÖ'nün gerçek yüzü dünyaya anlatılıyor

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.



Bakanlığında FETÖ ile mücadelenin insan kaynakları boyutu ve gelecek dönemde açılacak sınavlar hakkında bilgi veren Çavuşoğlu, her bakanlıkta ve kamu kurumunda olduğu gibi Dışişleri Bakanlığına da FETÖ unsurlarının sızdığını ifade etti.



Sınav ve personel alım sistemlerinin değiştirildiğini, çoktan seçmeli sınav döneminin başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, o dönemde soru ve cevapların verildiğini dile getirdi.



Sorumluların şu anda tutuklu olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, bunları organize eden büyükelçilerin tutuklandığını, bakanlıkla ilişiklerinin kesildiğini ve ihraç edildiklerini hatırlattı.



Bakanlıktaki atamalar ile yurt dışında dil eğitimi konularında şüpheli kişiler hakkında istihbarat ve deliller gelmeye başladığını kaydeden Çavuşoğlu, deliller ışığında 406 kişinin ilişiğinin kesildiğini söyledi.







Çavuşoğlu, adaletli ve hassas davranmaya çalıştıklarını, herkesin itirazını titizlikle değerlendirdiklerini belirterek, 'Bazen de üçüncü şahısları devreye sokuyorlar. Bazı arkadaşlarımız da samimi geliyor. 'Biz bunun ailesini tanıyoruz, kesinlikle bağlantısı olamaz.' diye. Ama sonradan gelen somut delillerle, ailesinin olmayabilir ama bu sistem öyle bir sistem ki çocukları ailesinden koparıyor. Kimsenin hakkını yememek için hassas bir süreci yönetiyoruz.' dedi.



Bakanlıkta oluşturulan komisyonun tüm delil ve itirazları dikkatlice değerlendirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, şu anda 60-70 kişi hakkında incelemenin devam ettiğini, bunların bazılarının yurt dışından dönmediğini, kaçtığını kaydetti.



Geçen yıl FETÖ bağlantısı şüphesiyle Başbakanlıkta oluşturulan bir kuruma gönderdikleri 34 kişi hakkında da net delillerin ortaya çıkmasıyla devletten uzaklaştırıldıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, 'Açığımızı kapatmamız lazım. Şu anda hem meslek memuru hem de konsolosluk ihtisas memuru olarak her beş memurdan birini uzaklaştırdık. Açığımız da var, büyüyoruz, çok yönlü dış politika izliyoruz.' diye konuştu.







Bakan Çavuşoğlu, bu yıl iki meslek memuru, iki de konsolosluk ihtisas memurluğu sınavı açacaklarını kaydederek, '15 Temmuz sonrasındaki süreçten dolayı 2016'da sınav açamadık. O nedenle bu yıl ikişer tane sınav açacağız. Biri, şubatta, diğeri de önümüzdeki aylarda. Belki temmuz ve ağustos gibi. Bu yıl mezun olacak arkadaşlara da fırsat vermek için yılın ikinci yarısında sınav açacağız. 100'den fazla meslek, en az 120 de konsolos ihtisas memurunu Bakanlığımıza kazandırmayı düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.



Bakanlık sınav yönetmeliğinde değişiklik yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, KPSS olmadan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ile uluslararası geçerliliği olan İngilizce veya yabancı dil seviyesini belirleyen sınavlarla alımlar yapılacağına dikkati çekti.



Çavuşoğlu, 'Buradaki amacımız şu: İçeride ve dışarıda hiç ayrım yapmıyoruz. Yurt dışında 5-10 sene okumuş, çok iyi dil bilen, iyi eğitim almış vatandaşlarımız var. Bu kişiler KPSS'ye giremiyorlar veya en az iki sene KPSS'ye hazırlanması lazım. Ama çok başarılı. İçerideki ve dışarıdakilere eşit fırsat sağlamak için KPSS kriterini kaldırdık. Ama yabancı dil kriteri koyduk. Duyurularımızı yaptık, herkes kendisini hazırlasın. Özellikle yabancı dil sınavıyla, ilk önce o kriterle çağıracağız, tabii ki çok zorlu sınavlarımız var. İngilizceden Türkçeye tercüme, Türkçe, İngilizce kompozisyonlar, bilim sınavları. Tabii ki diğer dillerden de var. Konsolosluk ihtisas memurluğunu sadece İngilizce değil 8 dilde yapacağız. Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca ve Rusça.' değerlendirmesinde bulundu.







- Yurt dışındaki FETÖ okullarıyla mücadele



FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesinden itibaren diğer ülkelerin yaşananlar ve FETÖ hakkında bilgilendirildiğini belirten Çavuşoğlu, büyükelçilik, başkonsolosluk ve misyonlar aracılığıyla da tüm bilgi ve belgelerin muhataplara iletildiğini belirtti.



Bu görüşmelerden ciddi sonuçlar elde edildiğini de vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, 'Mesela cumhurbaşkanı seviyesinde bizim büyükelçilerimiz 88 görüşme yaptı. Başbakan seviyesinde 110, bu da aşağı yukarı şu anda Birleşmiş Milletler'e kayıtlı ülkelere baktığımız zaman üçte ikisi demektir. Bakan seviyesinde 816 görüşme gerçekleşti. Milletvekili seviyesinde baktığımız zaman bin 620, diğer üst düzey bürokratlar seviyesinde ise 6 bin 707 görüşme olmuş. Yani toplamda resmi temasların sayısı 10 bine yaklaştı, 9 bini geçti.' ifadelerini kullandı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış temsilciliklerinin yazılı ve görsel basınla 2 bin 388 mülakat yaptığını, 249 basın toplantısı düzenlediğini, 500'ü aşkın makale ve mektup kaleme alındığı bilgisini paylaştı.

Maarif Vakfı aracılığıyla da yurt dışındaki okulların devralınmasına ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, 'Bugüne kadar 79'dan fazla, 80'i geçti kurum ya kapatıldı ya da devredildi. Birçoğu devralındı. Dernek gibi sivil toplum örgütü adı altında kurulan tüm kuruluşlar kurumlar kapatılıyor. Ama okullarla ilgili daha çok devredilme süreci yürütüyoruz ki çocuklar ve aileleri bundan etkilenmesin.' diye konuştu.



Çavuşoğlu, birçok ülkede okulları devralmaya başlayan Maarif Vakfının Gine'de 5 okulu devraldığını, bunlardan iki tanesine Şehit Ömer Halisdemir'in isminin verildiğini belirtti.



FETÖ okullarının 6 ülkede kapatıldığını, 7 ülkede Maarif Vakfına devredildiğini, 2 ülkede ise ilgili ülke makamlarınca okullara el konulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, 4-5 ülkeninse şu anda okulları Maarif Vakfına devretmeye hazırlandığını kaydetti.



Çavuşoğlu, şunları kaydetti:



'Afrika'dan Azerbaycan'a, Libya'dan Ürdün'den Dominik Cumhuriyeti'ne, Latin Amerika'ya kadar, Haiti'ye kadar birçok ülkede kapatma ve devir işlemleri yapıldı. Şimdi Sudan ve Pakistan'da yönetimlerini değiştirdiler, el koydular. Sudan da Maarif Vakfına devretmek istiyor. Pakistan'da 10 bin öğrencileri var. Pakistan tabii onların okullarında çalışan öğretmenler ve yönetimle ilgili bazı adımlar attı. Biz de destekliyoruz. Bu süreci önümüzdeki dönemde de tamamlayacağız.' Kaynak : AA