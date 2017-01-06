Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin FETÖ'yle mücadelesine destek vermek için Söke'den Didim'e kadar 56 kilometre yürüyen, açlık grevi ve ardından çeşitli eylemler yapan Celal Kılıçdaroğlu'nun oğulları Atilla Kılıçdaroğlu ve Fatih Kılıçdaroğlu avukatları Erhan Kılıç ile Didim Adliyesi'ne gelerek Didim Sulh Hukuk Mahkemesi'nde babaları hakkında vasi davası açtı.



Adliyedeki işlemlerin ardından Kılıçdaroğlu'nun oğulları ve yakınlarıyla açıklama yapan Av. Erhan Kılıç, Celal Kılıçdaroğlu'nun kendi yaşamsal faaliyetlerini tek başına yürütemeyeceğini iddiasıyla vasi davası açıldığını kaydederek; “Müvekkillerim Atilla ve Fatih Bey, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıdaroğlu'nun çocuklarıdır. Müvekkiller, Celal Kılıçdaroğlu'nun akıl sağlığının yerinde olmadığını, akli malekelerinin yerinde olmadığını, şu an kendi yaşamsal faaliyetlerini tek başına yürütemeyeceğini iddia ettiler ve bundan dolayı Didim Sulh Hukuk Mahkemesine vesayet altına alınması amacıyla başvurduk. Bunun yanından kendisinin basından ve sosyal medyadan görüldüğü üzere akli malekeleri yerinden olacak bir insana yakışmayan tavırlarla hareket ettiğini herkes görüyor. Bu sebepten dolayı vesayet altına alınması amacıyla mahkemeye başvuru yaptık” dedi.



Müvekkillerinin Celal Kılıçdaroğlu'na ulaşamadıklarını ve babalarının tavırlarına anlam vermediklerini kaydeden Kılıç, “İleride yapılacak yargılamada sağlık raporu alınması halinde akli melakelerinin yerinde olmadığı ortaya çıktığı takdirde bizim iddialarımız ortaya çıkacak. Müvekkiller kendisine defalarca ulaşmaya çalışmış. Telefonu yüzüne kapatma gibi veya evine gittiğinde görüşmeme gibi birçok tavra girmiştir. Müvekkiller sadece ve sadece kendisinin sağlığı düşünmektedir. İleri de yapabileceği olumsuz ve telafisi mümkün olmayan olumsuz durumlar ortaya çıkabilir. Kendisi emekli ve üzerinde kayıtlı gayrimenkuller olabilir. Bu iddia ettiğimiz hususlar farklı şekilde farklı tasarruflarla bunları elinden çıkarabilme ihtimali var. Bu sebeplerden dolayı Türk Medeni Kanunun 405 ve 406. maddeleri uyarınca bir davamızı açtık. Türk adaleti ve yargısı bu hususta karar verecek. Adalete güveniyoruz” diye konuştu.



Celal Kılıçdaroğlu'nun aile yakını olduğunu ifade eden Metin Kaya da, “Celal Bey; bizim büyüğümüz, saygıda asla kusur etmiyoruz. Ancak bazı insanlar Celal Bey'in bu durumundan faydalanarak maalesef farklı yönlendiriyorlar. Ailesi kaygı ve endişe içerisinde. CHP'nin Sayın Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun soyadını taşınmasından dolayı bu zafiyetlerini kullanmak isteyenler var. Bunları doğru bulmuyoruz, doğru şeyler değil” şeklinde konuştu.



Celal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Fatih Kılıçdaroğlu ise şöyle konuştu:



“Şu an kendisine ulaşamıyoruz, telefonlara da çıkmıyor. Davadan sonra tekrar yanımıza almayı düşünüyoruz.”

Kaynak : İHA