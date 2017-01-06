Antep fıstığının ezmesini yaptı, Arap ülkelerine sattı

Gaziantep'te 3 kuşaktır Antep fıstığı ticareti yapan bir aileden gelen Mehmet Arıkök (36), 'Antebella sürülebilir Antep fıstığı ezmesi' adı altında satışa çıkardığı ürünü, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihraç ediyor.



Antep fıstığı ticaretiyle uğraşan Arıkök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sektörde kimsenin Ar-Ge'ye, inovasyona yatırım yapmadığını, bu nedenle Antep fıstığının gıda sektöründe ham madde olarak kullanılmaktan öteye gidemediğini söyledi.



Arıkök, 2006 yılında bir yurt dışı gezisinde Antep fıstığından kahvaltılık krema ve soslar satıldığını gördüğünü belirterek, 'Antep fıstığının anavatanı Gaziantep ve biz bunu sadece ham madde olarak satıyoruz. Ürünü paket haline getirecek, daha fazla katma değer sağlayacak bir ürün yapmıyoruz. 'Biz niye bunu farklı ürünler haline getirmiyoruz' diyerek çalışmalara başladım. 7-8 yıllık bir Ar-Ge ve inovasyon çalışmasının ardından sürülebilir Antep fıstığı ezmesini üretmeyi başardık.' dedi.







'Antebella sürülebilir Antep fıstığı ezmesi' adı altında satışa sundukları ürünle ilgili patent ve tescil işlemlerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Arıkök, şunları kaydetti:



'Tüketici genellikle bu ürünü ilk başta pahalı buluyor. Lakin tadını aldıktan sonra da vazgeçemiyor. En çok eleştiri aldığımız nokta ürünün pahalı olması ama içinde kullanılan fıstık, dünyaca ünlü Gaziantep baklavası ve kadayıfında kullanılan en pahalı fıstık. Biz, kilogramı toptanda 75 lira olan en kaliteli fıstığı kullanıyoruz. Ürünümüzde yüzde 83 Antep fıstığı, kalanında da pancar şekerini kullanıyoruz. Başka herhangi bir katkı maddesi yok. Bu nedenle de ilgi görüyor. Sürülebilir Antep fıstığı ezmemiz en çok Marmara bölgesinde ilgi gördü. Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat yapıyoruz. Araplar ürünümüzü çok beğeniyor. Şu anda enerjimizin büyük bölümünü ihracata ayırıyoruz. Ayrıca bir de Antep fıstığı kreması üzerinde çalışıyorum. O da yakında piyasaya çıkacak. Bu ürünün daha çok beğenileceğine inanıyorum.'



- Günlük bir ton üretiliyor



Gaziantep'in adını dünyaya duyurmak istediğini dile getiren Arıkök, 'Fıstıkçılar genelde karına bakıp, Ar-Ge'ye hiçbir yatırım yapmamıştı. Antep fıstığında yeniliğe, geleceğe, değişime yatırım yapılmamış. Fındıkçılar öyle değil, kendilerini geliştiriyorlar. Ben Ar-Ge'ye çok yatırım yaptığım için ailemden, çevremden çok tepki aldığım da oldu. Ama yılmadım ve bu ürünü ortaya çıkardım. Çok da beğenildi. Meyvelerini alıyoruz yavaş yavaş.' diye konuştu.



Arıkök günlük bir ton üretim yaptıklarını ifade eden Arıkök, hedeflerinin gerekli finansmanı bularak üretimi artırmak olduğunu kaydetti.



Kaynak : AA