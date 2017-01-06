3 yeni KHK yayınlandı

-Olağanüstü Hal (OHAL) kasamında çıkarılan 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile çeşitli kamu kurumlarından çok sayıda kişi ihraç edildi. Emniyet ve Adalet Bakanlığı’ndan da toplamda 4386 kişi ihraç edildi.



-Diyanet'ten 135, Adalet Bakanlığı'ndan 1699 kişi ihraç edildi.



-OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı KHK ile Emniyet Genel Müdürlüğünden 2'si 2. sınıf, 14'ü 3. sınıf, 37'si 4. sınıf emniyet müdürü, 108'i emniyet amiri, 47'si başkomiser, 202'si komiser, 562'si komiser yardımcısı, 91'i başpolis, bin 592'si polis, 7'si çarşı ve mahalle bekçisi ve 25'i sivil personel olmak üzere 2 bin 687 emniyet çalışanı meslekten ihraç edildi.



-OHAL kapsamında yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olan 83 dernek kapatıldı.



Kamu görevinden ihraç edilen personel sayıları şöyle:



Danıştay: 8 kişi ihraç edildi



Emniyet Genel Müdürlüğü: 2687 personel ihraç edildi.



Sağlık Bakanlığı: 838 kişinin ilişiği kesildi.



Diyanet: 135 personel ihraç edildi.



Deniz Kuvvetleri: 149 asker görevden alındı.



649 akademisyenin görevine son verildi.



Yeni KHK ile birlikte,



- Polis internet abonelerinin kimliğine ulaşabilecek.



- İlkokul mezunları uzman onbaşı ve çavuş olabilecek.



- Özel güvenliklerin silah kullanımına düzenleme getirildi.



- 20 ilde 83 dernek ve vakıf kapatıldı.