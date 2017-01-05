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İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

İzmir’in Konak ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan kadın 2 saat sonra denizde ölü bulundu.

3. Sayfa / 5 Ocak 2017 Perşembe 13:40
İzmir'de denizde kadın cesedi bulundu

Bugün saat 11.00 sıralarında, Konak İskele yakınından geçen vatandaşlar deniz üzerinde bir ceset olduğunu fark edip durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden deniz polisi, bir kadına ait olan cesedi bota alıp Pasaport İskelesi'nde bulunan Kantar Polis Merkezi'ne çıkardı.

Burada yapılan araştırmada, cesedin evli ve bir çocuk annesi 66 yaşındaki Naciye Arı'ya ait olduğu belirlendi.



Ev hanımı Arı'nın, bugün sabah 09.00 sıralarında Bornova Altındağ semtinde yaşadığı evden çıktığı öğrenildi. Acı haberi alan Naciye Arı'nn çocuğu ve yakınları Kantar Polis Merkezi'ne gelirken büyük üzüntü yaşadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri Naziye Arı'nın denize nasıl düştüğü ile alakalı soruşturma başlattı.


Kaynak : İHA

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