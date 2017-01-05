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İran'dan Türkiye'ye küstah Suriye cevabı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Suriye'deki ateşkes ihlalleriyle ilgili İran'a gösterdiği tepkiye, İran'dan cevap geldi.

Dünya / 5 Ocak 2017 Perşembe 01:44
İran'dan Türkiye'ye küstah Suriye cevabı

Suriye'deki ateşkes ihlalleri konusunda İran'dan garantörlük görevini yerine getirmesini isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Tahran'dan cevap geldi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakan Çavuşoğlu'nun ifadeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye'ye, İran'ı suçlayacağına silahlı grupların yaptığı sayısız ateşkes ihlallerine karşı çıkmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

İranlı Sözcü, "Türk makamlarının yapıcı olmayan açıklamaları, mevcut durumu daha da karmaşık hale getirip, Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik sorunları daha da arttıracaktır" diye konuştu.

"ATEŞKESİ REJİM KARŞITI GÜÇLER İHLAL EDİYOR"

Suriye'deki ateşkesin defalarca rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından ihlal edildiğini ileri süren İranlı Sözcü, "Kanıtlı bilgilere göre ateşkes tek bir gün içinde 45 kereden fazla bu gruplar tarafından ihlal edildi. Gerek görülürse bunun detayları yayınlanabilir" diye kaydetti.

"TÜRKİYE, GARANTÖRLÜĞÜNÜN GEREĞİNİ YERİNE GETİRSİN"

Kasımi, "Türkiye, Suriye krizini sona erdirmek için kalıcı bir ateşkes ve siyasi müzakerelerin başarılı olmasını istiyorsa, muhaliflerin garantörü olarak gerekli önlemleri alarak muhalifler tarafından yapılan sayısız ateşkes ihlallerine karşı çıkmalı. Türkiye aynı zamanda başka tarafları suçlamaktan ve gerçeklere aykırı tutum takınmaktan da vazgeçmeli" dedi.

ÇAVUŞOĞLU NE DEMİŞTİ?

Bakan Çavuşoğlu, dün yaptığı bir konuşmada, Suriye'deki ateşkes ihlalleri konusunda İran'dan garantörlük görevini yerine getirerek, Şii milisler ve Esad rejimi üzerinde ağırlığını koyması gerektiğini ifade etmişti.

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