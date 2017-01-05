CHP'de güvenlik tedbirleri artırıldı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, siyasilere yönelik suikast iddialarının ardından Söğütözü'nde semtindeki genel merkez binasının içindeki ve dışındaki güvenlik kameralarının sayısı artırıldı, açıları genişletildi.



Bir süre önce güvenlikçiler için bahçe girişine yapılan güvenlik kulübesinin camlarının içeriyi göstermeyen filmlerle kaplanması kararı alındı. Buradaki x-ray cihazları yenilenirken, tüm konukların bu cihazlardan geçmesi şartı konuldu.



- Araçlara hafızalı kontrol



Partinin kapalı otoparkına girecek tüm araçlarda ise arama yapılmaya başlandı. Güvenlik personeli, kapalı otopark girişinde özel dijital hafızalı aletle araçları kontrol ediyor.



CHP'de ayrıca polis ve özel güvenlik personelinin sayıları da artırıldı.



Söz konusu ihbarlar nedeniyle bir süre önce Başbakanlık tarafından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 4,5 ton ağırlığında zırhlı araç tahsis edilmişti.















Kaynak : AA