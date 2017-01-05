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Başbakan Yıldırım'dan flaş karar

Başbakan Yıldırım'ın Irak'a gerçekleştireceği ziyaretin iki gün ertelendiği bildirildi.

Siyaset / 5 Ocak 2017 Perşembe 13:38
Başbakan Yıldırım'dan flaş karar

Başbakan Binali Yıldırım'ın bugün gerçekleşmesi beklenen Irak ziyaretinin iki gün ertelendiği açıklandı.

Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım'ın ziyaretinin 5-6 Ocak'ta gerçekleşeceğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada ziyaretin cuma günü başlayacağını söylemişti.

Edinilen bilgilere göre Yıldırım, 7 Ocak Cumartesi günü Irak'ın başkenti Bağdat'ta olacak.

Burada Irak Başbakanı Haydar El Abadi ile görüşecek olan Yıldırım, Pazar günü de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya gelecek.

Irak merkezi hükümeti ile Türk askerinin başta Başika Kampı olmak üzere Musul ve Telafer'e dönük operasyonlarla ilgili görüş ayrılığı bulunuyor. Bu ziyaretle yeni bir sayfa açılması planlanıyor.

Numan KurtulmuşCumhurbaşkanıBinali YıldırımNeçirvan BarzaniRecep Tayyip Erdoğan


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