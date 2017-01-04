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Yeni Tüsiad Başkanı Erol Bilecik mi olacak?

Türkiye’nin en önemli iş dünyası örgütlerinden TÜSİAD uzun süren başkan arayışına nokta koydu. Yönetim Kurulu Üyelerinden Erol Bilecik’in 12 Ocak’ta yapılacak genel kurulda yeni bir yönetim kurulu ile başkanlığa aday olmasına karar verildi.

Ekonomi / 4 Ocak 2017 Çarşamba 02:58
Yeni Tüsiad Başkanı Erol Bilecik mi olacak?

SON yıllarda başkan adayı bulmakta giderek sıkıntı yaşayan TÜSİAD'ın süresini bir kez daha uzatmak istemeyen Cansen Başaran Symes'in yerineTÜSİAD Başkanı EROL BİLECİK
başkan olarak kimi getireceği uzun bir süredir belirsizdi. Türkiye'de son yıllarda TÜSİAD başkanlığı yaygın tabirle “ateşten gömlek” olarak yorumlanıyor. Hafta sonu kulis köşesinde yazdığım gibi TÜSİAD'ın seçimli genel kurulu yaklaşırken bir telaş başlıyor.

Başkan olanlar ise bir an önce görevi bitirip işinin başına dönmek istiyor. Gelenek olarak başkan yardımcılarından birinin yeni başkan olması gereken dernekte, bu yıl da bu gelenek unutulmak zorunda kaldı.

ALİ KOÇ İSTEMEDİ

Başkan yardımcıları Ali Koç ve İzmirli Şükrü Ünlütürk başkan olmak istemeyince derneğin kurucu başkanları yeni bir aday için biraz uğraşmak zorunda kaldı. Kulis bilgilerine göre sonunda TÜSİAD'ın teknoloji sektörüne yakın üyelerinden Index Grubun kurucusu Erol Bilecik başkanlık konusunda ikna edildi. Yeni yönetim kurulu ise henüz belli değil. Doğal olarak bu konuda Erol Bilecik'in listeye hakim olması gerekiyor. Ancak Bilecik'in başkan olması, Ünlütürk'ün ise ayrılması iki ismin yerine yenilerinin girmesi demek.

Tahminlere göre Ali Koç, Murat Özyeğin, Mehmet Tara, Simone Kaslowski'nin de yerini koruması bekleniyor. Kadın üye olarak sadece Esin Güral mı kalacak yeni kadın üyeler yönetimde yer alacak mı? O da sürprizlerden biri olabilir.

Ali KoçBaşkan AdayıMehmet TaraTeknoloji


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