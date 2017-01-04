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Karlov konserle anılacak

Çankaya Belediyesi, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'u anmak için konser düzenleyecek.

Kültür-Sanat / 4 Ocak 2017 Çarşamba 11:23
Karlov konserle anılacak

Çankaya Belediyesince, silahlı saldırı sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u anma konseri düzenlenecek.

Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezinde 19 Aralık 2016'da katıldığı fotoğraf sergisinde suikast sonucu öldürülen Rus Büyükelçi Karlov anısına konser verilecek.

Çankaya Belediyesince organize edilen konser, suikastin gerçekleştiği Çağdaş Sanatlar Merkezinde 9 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Konserde opera sanatçısı Zafer Mutlu ve piyanist Rustam Rahmedov sahne alacak. Kaynak : AA

Rus BüyükelçiAndrey KarlovPiyanistSilahlı SaldırıRusya


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