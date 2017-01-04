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İzmir'deki Reina operasyonunda evden çıkanlar şaşırttı

İzmir'de sabah saatlerinde yapılan operasyonla, İstanbul Reina saldırganı ile ilgili bağlantıları olduğu ileri sürülen ve Konya'dan İzmir'e geldikleri tespit edilen 27 şüpheli yakalandı

3. Sayfa / 4 Ocak 2017 Çarşamba 19:35
İzmir'deki Reina operasyonunda evden çıkanlar şaşırttı

İstanbul'da ünlü gece kulübü Reina'daki katliamı gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristle ilgili çeşitli illerde operasyonlar devam ederken, teröristin Konya'daki irtibatlı olduğu ve saldırıdan sonra sır olan 3 ailenin izi İzmir'de bulundu.

Konya'yı apar topar terk eden 3 aileyle ilişkide oldukları saptanan Kırgızistan pasaportu taşıyan Doğu Türkistanlı 3 aileye mensup aralarında çocukların da bulunduğu 40 kişi, İzmir'in Buca ve Bornova İlçeleri'nde kaldıkları evlere yapılan baskınlarda gözaltına alındı.



Yılbaşı gecesi 39 kişinin yaşamını yitirdiği, 65 kişinin yaralandığı Reina katliamını gerçekleştiren DEAŞ'lı teröristin yakalanmasına yönelik İstanbul'da başlatılan operasyonlar önce Konya'ya kaydırıldı.





Kaynak : DHA

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