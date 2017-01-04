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Çin'in uzay projesinde rekor

Pekin yönetimi, bu yıl uzaya 30 misyon fırlatmayı planlıyor.

Teknoloji / 4 Ocak 2017 Çarşamba 11:24
Çin'in uzay projesinde rekor

Çin, uzay projesi kapsamında bu sene rekor sayıda misyon fırlatacağını bildirdi.

Çin Uzay Bilim ve Teknolojileri Şirketi, 2017'de uzaya 30 misyon göndererek rekor kırmayı hedeflediklerini açıkladı. Ülke, Çangcıng (Uzun Yürüyüş) serisi roketler ile fırlatacağı misyonlar kapsamında, Ay'ın uzak bölgesinde ve kızıl gezegende keşifler yapacak. Çang'ı-5 uzay aracı, yumuşak iniş yapacağı Ay'ın yüzeyinden örnekler alıp dünyaya geri dönecek.

Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi Direktörü Vang Caaoyao, ülkenin ilk kargo uzay gemisi Tiencou-1'i bu yılın ilk yarısında yörüngeye fırlatmayı hedeflediklerini söyledi. Tiencou-1, halen yörüngede bulunan Tiengong-2 uzay laboratuvarı ile kenetlenerek deneysel çalışmalar için destek sağlayacak.

Pekin yönetimi, uzaya geçen yıl 22 misyon fırlatmıştı. Ülke, geçen yıl haziran ayında başarıyla test ettiği Uzun Yürüyüş-7 roketi ile toksik yakıt kullanımını azaltacak yeni nesil roketleri uzay araçlarının ateşlenmesinde kullanacağını açıklamıştı.

Çin Devlet Konseyi Enformasyon İdaresinin geçen ay yayımladığı 'Çin'in 2016'daki Uzay Çalışmaları' adlı beyaz kitapta 2020'ye kadar Mars'a, 2030'a kadar da Jüpiter'e insansız uzay aracı göndererek, keşif ve araştırma faaliyetleri yürütüleceği belirtilmişti.

Uzay istasyonu projesi çerçevesinde ilk modül Tiengong-1'i 2011'de uzaya gönderen Çin, Tiengong-2'yi ise 2015'de fırlatmıştı.

Son yıllarda uzay çalışmalarına hız veren Pekin yönetimi, 2020 yılına kadar dünyanın yörüngesinde üç kapsülden oluşan bir istasyon kurmayı planlıyor.

Kaynak : AA

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