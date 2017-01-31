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Samsun'da 'Hurrem Sultan' balesi sahnelenecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 'Hurrem Sultan' balesini sanatseverlerle buluşturacak.

Kültür-Sanat / 31 Ocak 2017 Salı 16:29
Samsun'da 'Hurrem Sultan' balesi sahnelenecek

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, prömiyeri Oytun Turfanda'nın koreografisi, Nevit Kodallı'nın bestesiyle 1977'de gerçekleştirilen bale, seyirciden gelen istek üzerine yeniden sahnelenecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'a duyduğu aşkı ve kendi oğullarını iktidara getirmek isteyen Hürrem'in hikayesini konu alan bale, Deniz Olgay Yamanus ve Oktay Keresteci tarafından sahneye konulacak. Orkestra şefliğini ise eserin bestecisinin oğlu olan Murat Kodallı yapacak.

'Hurrem Sultan' balesi, 4 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de beğeniye sunulacak.

Kaynak : AA

Sultan SüleymanNevit KodallıHürrem Sultan1977


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