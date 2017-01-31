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Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza

Alman Deutsche Bank, kara para aklama sebebiyle ABD'ye 425, İngiltere'ye ise 204,46 milyon dolar ödeyecek.

Dünya / 31 Ocak 2017 Salı 12:18
Deutsche Bank'a 630 milyon dolarlık ceza

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank'ın, müşterilerinin ABD ve İngiltere'de kara para aklamalarına sebep olduğu gerekçesiyle bu iki ülkeye yaklaşık 630 milyon dolar ceza ödemesine karar verildi.

Deutsche Bank hakkında ABD ve İngiltere'de kara para aklama suçlamasıyla birkaç yıldır devam eden hukuksal süreç, banka yöneticileri ile Amerikan ve İngiliz mali birimleri arasında yürütülen uzlaşma görüşmelerinin ardından sonuçlandı.

Buna göre, bankanın ABD'nin New York eyaletinin Mali Hizmetler Birimine 425 milyon dolar, İngiltere'nin Mali Davranış İdaresine ise 204,46 milyon dolar ödemesine karar verildi.

İki ülkenin mali birimlerine toplamda yaklaşık 630 milyon dolar ödeyecek Deutsche Bank'ın sözcüsü, konu hakkında yaptığı açıklamada, bu uzlaşma bedelinin ödenmesiyle sürecin tamamlanmış olacağını belirtti.

Amerikan ve İngiliz mali birimlerinin yaptığı soruşturmada, Deutsche Bank'ın Rusya'daki müşterilerinin Moskova'da ruble ile aldıkları hisse senetlerinin genellikle aynı gün içinde aynı müşterilerle bağlantılı şirketler tarafından Londra ve New York'ta Deutsche Bank üzerinden dolarla alınmasıyla yaklaşık 10 milyar dolar kara para akladıkları tespit edilmişti.

İngiltere'nin piyasa değeri bakımından en büyük bankası olan HSBC de daha önce 'kara para aklama' suçlamaları ile ilgili olarak ABD'ye 1,9 milyar dolar uzlaşma bedeli ödemek zorunda kalmıştı.

Kaynak : AA

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