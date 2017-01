New York Ve Boston'da Trump karşıtı gösteri

ABD'nin New York ve Boston kentlerinde on binlerce kişi ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen karşıtı başkanlık kararnamesini protesto etti.



Trump'ın 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına 90 günlük vize kısıtlaması getiren başkanlık kararnamesini cuma günü imzalamasının ardından ABD genelinde başlayan protesto gösterileri ikinci gününe girdi.



New York'ta on binlerce kişi pazar günü Başkan Donald Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle havaalanlarında Müslümanların ABD'ye girişinin engellenmesini kınamak amacıyla protesto gösterisi düzenledi.



New York Göçmen Koalisyonu ve Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) New York Şubesi ve Amerika-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) başta olmak üzere 12 kuruluş tarafından Manhattan'daki Battery Park'ta düzenlenen protesto gösterisine 15 binin üzerinde kişi katıldı.







Eylemciler arasında New York'un Demokrat Partili Belediye Başkanı Bill de Blasio, Demokrat Parti New York Senatörü Kirsten Gillibrand, Demokrat Parti New York Senatörü Chuck Schumer, Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez ve Bill-Hillary Clinton'ın kızı Chelsea Clinton da katıldı.



ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği'nin bulunduğu Dünya Ticaret Merkezi yakında toplanan göstericiler, mitingin ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve ABD Federal mahkemesi dahil birçok federal binayla çevrili Foley Meydanı'na yürüdü.







Şehir merkezindeki eylemin ardından bir grup gösterici, New York'taki gözaltıların gerçekleştirildiği havaalanı JFK Uluslararası Havalimanı'na giderek eylemlerine burada devam etti.



Battery Park'taki protesto mitingine katılacağını Twitter mesajı üzerinde 'kentin değerleri için' katılacağını belirten New York Belediye Başkanı Blasio miting alanına toplanan kalabalığa hitap etti.







Blasio konuşmasında, 'Müslümanlar bu ülkeye özgürlük için geldik. Bu ülkeye bir ışık olduğu için geldik. Bu ışığın Donald Trump tarafından söndürmesine izin vermeyeceğiz.' diye konuştu.



Demokrat Parti Kongre Üyesi Nydia Velazquez de mitingdeki konuşmasında, 'Trump ile mahkemede ve sokaklarda mücadeleye devam edeceğiz.' dedi.







Demokrat Parti New York Senatörü Chuck Schumer da konuşmasında, Başkan Trump'ın 'korkunç' başkanlık kararnamelerini kınamak için toplandıklarını bildirdi. Senatör Schumer kararnameler için 'Amerika ve insanlık için kötü, ulusal güvenliğimiz için kötü ve Amerikan olan herşeye karşı.' dedi.



- Boston'da da 10 binler toplandı



Boston'un Copley Meydanı'nda da on binlerce Amerikalı, Trump'ın başkanlık kararnamesini protesto etti.



CAIR'ın Massachusetts Şubesi öncülüğünde düzenlenen gösteriye, Demokrat Parti Massachusetts Senatörleri Elizabeth Warren ve Ed Markey de katıldı.







Trump'ın imzaladığı göçmen karşıtı başkanlık kararnameleri, Dallas, Atlanta, San Francisco, Seattle, Chicago, Los Angeles ve Başkent Washington'da da düzenlenen protesto gösterileriyle kınandı.



- New York'ta mağdurlar için acil hukuki yardım hattı



Bu arada, New York Valisi Andrew Cuomo da düzenlediği basın toplantısında, gösteri düzenleyenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, yakınları ABD'ye girmek üzereyken havaalanında engellenen aileler için bir hukuki yadım hattının açılacağını açıkladı.



Vali Cuomo açıklamasında, 'Özgürlük baskıdan elde edilmedi ve bireysel hakları ihlal ederek demokrasiyi koruyamasınız.' dedi.



Kaynak : AA