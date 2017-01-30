Ankara’da yaşanan buzlanma, don ayaz gibi olumsuz hava koşulları Gölbaşı’ndaki Mogan ve Eymir göllerinin donmasına neden oldu. Ankaralılar göllerin donmasını fırsat bilip yaşanan doğa olayının tadını çıkardı.



Okulların tatil olmasını fırsat bilen gençler bir araya gelerek gölde eğlenip mangal yaparken, diğer vatandaşlar da yiyecek bulamayan Karabatak kuşlarına ekmek atıp, çevredeki köpekleri de besledi.



"Seneye buz tutarsa yine geliriz"



Donan gölün üzerindeki karlara bir hafta sonra nişanlanacağı sevgilisinin adını yazan Can Şahin Doğanay, "Haftaya nişanlanacağız biz de gelelim sevdiğimizin ismini yazalım dedik. Bir de arkadaşlarla mangal yapalım dedik, soğuk falan dinlemeyiz biz Ankara çocuğuyuz. Geçen sene arabayla girip buraya sıfır çizmiştik, bu sene girişleri kapatmışlar biz de yürüyerek çıktık gölün üzerine. Seneye buz tutarsa yine geliriz" diye konuştu.



Mogan ve Eymir Gölü kışın eşsiz manzarasıyla vatandaşın ilgisini çekiyor. Doğa ve hayvanseverler gölün ve manzaranın fotoğrafını çekip, canlıları besleyip, temiz havada yürüyüşün de tadını çıkarabilir. Kaynak : İHA