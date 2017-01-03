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ŞOK! DAEŞ operasyonunda bir polis gözaltına alındı

Siirt’te terör örgütü DAEŞ’e yönelik operasyonda bir polis gözaltına alındı.

3. Sayfa / 3 Ocak 2017 Salı 15:20
ŞOK! DAEŞ operasyonunda bir polis gözaltına alındı

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sosyal medyada terör örgütü DAEŞ lehine paylaşımlarda bulunduğu belirlenen bir polis memuruna yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan polis, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

DBP’Lİ YÖNETİCİLERİN DE BULUNDUĞU 5 KİŞİYE GÖZALTI

Siirt Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yönelik bazı ev ve adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda aralarında DBP Siirt il yöneticilerinin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.
Kaynak : İHA

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