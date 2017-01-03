İtalya: Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler

İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mario Giro, L’Unita gazetesine yaptığı açıklamada yılbaşı gecesi İstanbul’da bulunan gece kulübüne yönelik saldırıyı saldırıyı değerlendirdi. Saldırısı DEAŞ’ın üstlendiği hatırlatan Giro, “Şüphesiz 2017 zorlu bir yıl olacak. Zaman, kolaycı iyimserlik zamanı değil, savaş riskleriyle kuşatıldığımızı bilmemiz gerekiyor. Bu da bizi barış ve istikrar için daha güçlü şekilde çalışmaya yöneltmeli. Ancak bu endişe verici ortamda iki somut umut işareti de ortaya çıktı. Suriye’deki ateşkes ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki anlaşma” ifadelerini kullandı.



Giro açıklamasını ş şekilde sürdürdü: “Dürüst olmak gerekirse, bazı bazı ülkeleri belirsizlik gösterdi. İtalyan hükümeti en azında Suriye konusunda sivil başından beri bulunduğu pozisyonu korudu. Türkiye konusunda ise zaman dayanışma ve hepimize tehdit oluşturan terörü kınama zamanıdır. Eğer Türkiye kaosa sürüklenirse bizi de sürükler”.



Gino, uzmanların Suriye’de varılan ateşkesin Putin’in başarısı olduğunda hem fikir olduğu ve Putin’in 2017’de dış politikadaki etkisine yönelik soruya, “Eğer Ortadoğu krizinde bir kez daha ders çıkarsa, bu da kimsenin emirlerini tek başına empoze etmesinin mümkün olmadığıdır. Rusya, Türkiye ve İran yeni bir sayfa açtığı gerçek. Ancak istikrarlı bir Ortadoğu’da, barış ve çoğulculuk istiyorsak herkese ihtiyacımı var” dedi.



Kaynak : İHA