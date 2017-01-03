Rektörlükten yapılan açıklamada, kuruluşundan bu yana fakülte sayısını 14'e, yüksekokul sayısını 8'e, meslek yüksekokulu sayısını 13'e, enstitü sayısını 4'e, araştırma merkezi sayısını ise 31'e çıkaran kurumun, 15 yerleşkesiyle her geçen gün büyümeye, yenilenmeye devam ederek, Çanakkale'ye ve bölgeye hizmet verdiği belirtildi.



Türk milletinin fedakarlığının, azminin, iman gücünün, dayanışma ruhunun ve başarabilme gücünün timsali haline gelmiş Çanakkale ruhunun bilim dünyasındaki abidesi olan ÇOMÜ'nün, 50 bine yaklaşan öğrenci sayısı, 95 bin mezun öğrencisi, bin 500 akademik personeli ile 2017 yılında 25. yaşını kutladığının ifade edildiği açıklamada, yıl içerisinde çeşitli bilimsel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler gerçekleştirileceği kaydedildi.



ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer da kalite odaklı eğitimin adresi ÇOMÜ'de, köklü bir üniversite olmanın temellerini attıklarını bildirdi.



Kurumun çeyrek asrı geride bıraktığına işaret eden Acer, şunları söyledi:



'Üniversitemizin kadrosuna 1994 yıllında katılmış birisi olarak ÇOMÜ'nün ilk yıllarını da bilen birisiyim. O dönemlerde üniversitemiz fiziki altyapı anlamında çok büyük yetersizliklere sahipti ancak o günden beri özellikle fiziksel olarak çok gelişti, hem öğrenci sayısı hem fakülte, yüksekokul sayısı arttı. Şimdi ise üniversitemizin kalite anlamında gelişimi için özel bir çabanın harcandığı bir dönem yaşıyoruz. Yirmibeşinci yılda artık üniversitemizin fiziksel büyümesinden ziyade, kalite olarak gelişmesi için çalışmalar yapıyoruz. ÇOMÜ'nün akademik camiada, bilim camiasında kendisinden söz ettiren bir üniversite olması için gerekli unsurları oluşturmaya çalışıyoruz. Bir taraftan akademisyenlerimizin daha fazla bilimsel araştırma yapması için gerekli destekleri oluşturuyoruz. Diğer taraftan onların ihtiyaç duyduğu fiziki alt yapıyı, laboratuvar ve araştırma imkanlarını artırıyoruz. Ayrıca altyapı anlamında ihtiyaç duyduğumuz eksiklikleri gideriyoruz. Bütün bunların amacı üniversitemizi kalite anlamında kendinden söz ettiren bir üniversite haline getirmek. Çeyrek asır sonrasında artık üniversitemiz buna odaklanmalı, dolayısıyla bundan sonraki çalışmalarımız, üniversitemizi kalite anlamında geliştirmek, akademik verimliliği artan bir üniversite haline getirmek için olacak.'



Kaynak : AA