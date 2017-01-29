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Kurtulmuş: Rıdvan bunu söylediyse...

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş Rıdvan Dilmen'in başlattığı EVET kampanyası ile ilgili konuştu. İşte Kurtulmuş'un konuya ilişkin değerlendirmesi:

Siyaset / 29 Ocak 2017 Pazar 13:46
Kurtulmuş: Rıdvan bunu söylediyse...

'(Güçlü bir Türkiye için EVET kampanyası) Herkes kendi görüşünü açıklamakta özgür. Falanca 'evet' dedi diye ona karşı bir linç kampanyası veya 'hayır' dedi diye bir linç kampanyası yapmanın, doğru olmadığı kanaatindeyim. Zaten iki tane seçenek var. Ya 'evet' diyecek ya da 'hayır' diyecek. İnsanlara, 'Siz niye görüşünüzü açıklıyorsunuz?' diyemezsiniz ki. Dolayısıyla burada herkes rahat olsun. 'Evet' diyenler de 'hayır' diyenler de karşı taraftakine saygı duysun. Özellikle sanat ve spor camiasında çok rahatlıkla linç kampanyası başlatma eğilimleri oluyor zaman zaman. Rıdvan bunu söylediyse, kendi içinden geleni söylemiştir. Bir başkası başka bir şey söylüyorsa, yine kendi zihnindekini söylemiştir. Dolayısıyla gayet güzel, keyifli, yaratıcı bir kampanya aslında.'

Numan KurtulmuşTürkiyeRıdvan Dilmen


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