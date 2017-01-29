HDP'li Bilgen serbest bırakıldı

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan HDP Parti Sözcüsü ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen serbest bırakıldı.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Diyarbakır'a getirilen Bilgen, adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki ifade işleminin ardından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Bilgen, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



HDP'li Ayhan Bilgen mahkemeye sevk edildi Kaynak : AA