USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Virajı alamayan alkollü sürücü dehşet saçtı! 1 ölü, 3 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücünün kaza yapması sonucunda aynı araçta bulunan bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 28 Ocak 2017 Cumartesi 11:35
Virajı alamayan alkollü sürücü dehşet saçtı! 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Gebze Osman Yılmaz mahallesi D100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Mecit O.(22) ve arkadaşları Ramazan T.(22), Kemal G.(23), Mert T.(23) ve Hüseyin A.(22) 41 UY 415 plakalı araç ile gezmeye başladı.

Gezdikleri sırasında şahıslar araçları ile benzin istasyonun içerisine girip arabanın içerisinde alkol aldı. Alkol aldıktan sonra aracı kullanan Mecit O. Arkadaşlarını evlerini bırakmak için yola çıktı. Sürücü Mecit O. trafikte seyir halindeyken aracın direksiyon hakimiyetini birden kaybetti ve virajı alamayarak kaza yaptı. Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine hemen kaza yerine giden emniyet ekipleri çevre güvenliği alırken sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Ramazan T., Kemal G., Mert T. ve Hüseyin A.'ya ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Ramazan T. tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Devlet Hastanesine götürülürken diğer iki yaralı ise Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darıca Farabi Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan T. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken diğer iki yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Hüseyin A'ya sağlık ekipleri olay yerinde ayakta yaptığı tedavi yeterli olduğu için hastaneye gitmedi.

Öte yandan kazayı yapan sürücü Mecit O. kaza sonrasında gözaltına alınırken 0.75 promil alkollü olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Kaynak : İHA

Osman YılmazBenzinDireksiyonTrafik KazasıSağlık Ekipleri


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı