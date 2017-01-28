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Fitch'ten Türkiye'nin kredi notu hakkında açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, merakla beklenen Türkiye kararını açıkladı.

Ekonomi / 28 Ocak 2017 Cumartesi 00:12
Fitch'ten Türkiye'nin kredi notu hakkında açıklama

Bir diğer derecelendirme kuruluşu S&P'nin bu akşam sürpriz bir şekilde kredi notu görünümünü 'durağan'dan 'negatife' çekmesinin ardından Fitch de Türkiye'nin notunu düşürdüğünü açıkladı.

Fitch, Türkiye'nin BBB- olan ve 'yatırım yapılabilir' kategorisindeki notunu BB+'ya indirdi. Böylece Türkiye, 'yatırım yapılabilir' seviyede bulunan son notunu da kaybetmiş oldu. Piyasalardaki genel beklenti de Fitch'in not indirimi yapacağı yönündeydi.

DOLAR HAREKETLENDİ

Karar sonrası dolarda yukarı yönlü hareket başladı. Dolar şu sıralar 3,87 civarında seyrediyor.

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