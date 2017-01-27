USD (Alış - Satış) : 3,88 - 3,88 EURO (Alış - Satış) : 4,14 - 4,15

Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci, yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan Şike ve Odatv davasının eski hakimi Mehmet Ekinci, Yalova'da yakalandı.

3. Sayfa / 27 Ocak 2017 Cuma 14:48
Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci, yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı.

Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.

Kaynak : AA

Fetö Terör ÖrgütüMehmet Ekinci


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BAYKAL: KİMSEYE ‘EVET VEYA HAYIR’ VERİN DİYEMEM!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DEMOKRAT GÖRÜNÜMLÜ DİKTATÖR!

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı