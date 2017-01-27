Şike ve Odatv davasının eski hakimi Ekinci, yakalandı

Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir süredir yürütülen istihbarat çalışmaları neticesinde, Ekinci'nin kentte bir evde kaldığını belirledi.



Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda Ekinci, gözaltına alındı.



Evde yapılan aramada, Ekinci'nin kullandığı bilgisayar ve bazı belgelere el konuldu.



Kaynak : AA