İzmir'in Çiğli ilçesinde bir kişi, 23 yaşındaki yeğenini öldürdükten sonra intihar etti.



Egekent Mahallesi 8846 Sokak'taki dairesini Turan Sert (35) ile yeğeni Şeyma Soyuipek'e (23) kiraya veren ev sahibi, dün akşam saatlerinde kontrat imzalamak için geldiği evin zilini çaldı.



Açılmayan kapıyı kendisindeki anahtarla açmaya çalışan ve bundan da sonuç alamayan ev sahibi, durumu polise bildirdi.



Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, genç kızı göğsünden amcasını da başından silahla vurularak öldürülmüş halde buldu.







Evde inceleme yapan polis ekipleri, Turan Sert'in yeğenini tabancayla vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.



Sert ile yeğeninin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Turan Sert'in 2005'de cinayet suçundan girdiği cezaevinden 5 ay önce tahliye olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.









Kaynak : AA