Survivor'da kim elendi?

Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. Ekranlara oldukça hızlı bir giriş yapan Survivor 2017'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında 4 aday bu akşam elenmek üzre konseye çıktı. Halkın oylamarıyla Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından bir kişi Survivor 2017'ye veda edecek. Peki, Survivor 2017'de kim elendi?



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ



Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser rahat bir nefes almış oldu.





