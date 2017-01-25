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Kuveyt prensi idam edildi

Kuveyt kraliyet ailesi El Sabah'ın prenslerinden biri, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan idam edildi.

Dünya / 25 Ocak 2017 Çarşamba 15:05
Kuveyt prensi idam edildi

Kuveyt devlet ajansı KUNA'nın bildirdiğine göre bu infaz, Kuveyt'te bir kraliyet ailesi üyesine verilen ilk idam cezası oldu. Prens Faysal Abdullah El Caber El Sabah, diğer altı mahkumla birlikte Kuveyt merkez cezaevinde infaz edildi.

CİNAYETTEN İDAM HÜKMÜ
El Sabah'ın suçunun, 'tasarlayarak adam öldürme' ile 'ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurma' olduğu belirtildi. Prens, 2010 yılında bir başka prens olan kuzenini öldürme suçundan mahkum edilmişti.

KOCASININ 2. EVLİLİĞİNİN DÜĞÜNÜNÜ BASAN KADINA DA İDAM
İdam edilenler arasında, kocasının ikinci evliliğini gerçekleştirdiği düğünü basarak çok sayıda kişiyi öldüren kadın mahkum da yer aldı.

İsminin Nusra El Enezi olduğu aktarılan kadın, kocasının ikinci eş aldığı düğün sırasında bir çadırı ateşe vermiş, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40'tan fazla davetlinin ölümüne neden olmuştu.
Kaynak : AA

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