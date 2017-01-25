'Global Game Jam' maratonu İAÜ'de yapıldı

İlk kez 2009 yılında başlayan ve oyun yapımcılarını bir araya getiren Global Game Jam (GGJ) maratonu, 20-22 Ocak tarihleri arasında tüm dünyayla aynı anda İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Halit Aydın Kampüsü'nde de gerçekleştirildi.



2017 ayağı 95 farklı ülkede 700'ün üzerinde merkezde yapılan etkinliğine katılan oyun yapımcıları, ‘dalga' temasına uygun oyunlar geliştirdi. Görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik vb. pek çok alanda birbirini tanımayan katılımcının İAÜ Halit Aydın Kampüsü'nde yeni ve farklı bir ortamda bir araya gelmesiyle başlayan etkinlik, özellikle kendisini geliştirmek isteyen, sektörü tanımak ve kariyerini bu alanda sürdürmek için portfolyo hazırlayan tüm amatör ve profesyonel katılımcılar açısından önemli bir fırsat oldu.



İAÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümünün organizasyonuyla Türkiye'de oyun yapımcılarını bir araya getiren etkinlikte 52 oyun yapımcısı, uykusuz geçen 2 gün 2 gece sonunda 13 oyun geliştirdi. İnovasyon, yaratıcılık ve iş birliği motivasyonunu esas alan etkinlikte katılımcılar, ilk akşam tüm dünya ile aynı anda duyurulan ‘dalga' teması çerçevesinde oyunlarını geliştirip, etkinliğin son akşamında GGC internet sitesinde sundular.



Türkiye'deki oyun sektörünün ilerlemesine de önemli katkı sunan GGJ, bir yarışmadan ziyade iş birliği ve dostluğu esas alan, sinerji oluşturmaya dayalı ve tamamen gönüllülük esası ile gerçekleştirilen bir etkinlik. Oyun yapımı; görsel tasarım, programlama, oyun tasarımı, müzik gibi pek çok alandan insanın birlikte çalışmasını gerektiren karmaşık bir süreç. Etkinlikte katılımcılar ilk akşam duyurulan ortak bir tema etrafında oyun geliştiriyor ve geliştirilen oyun etkinliğin son akşamında sunuluyor. Kaynak : İHA