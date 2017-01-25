Çeyrek altın ve altın fiyatları 25.01.2017

Altının ons fiyatı, dünkü düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak 1.200 dolar sınırına kadar geriledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle geçen hafta altının ons fiyatındaki yükseliş, dün analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.220 doların aşılamaması ile yerini düşüşe bıraktı.



Ons altın dün 1.220 dolar direncinden gelen satışlarla günü yüzde 0,5 azalışla 1.210 dolardan tamamladı. Düşüş eğilimini bugüne de taşıyan ons altın, Asya piyasalarında 1.200 dolar sınırına kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 gerileyerek 1.202 dolar seviyesinde dengelendi.



Yurt içinde, dolar kurundaki yükseliş nedeniyle, ons fiyatındaki düşüşün altın fiyatlarına yansıması sınırlı oldu. Gram altın şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 146,6 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, Cumhuriyet altını 982 liradan satılıyor.



AA Finans Analisti İslam Memiş, altının ons fiyatının 5 haftalık yükselişinin ardından artık düşüş trendine girebileceğini ifade ediyor. Brexit'e ilişkin belirsizliklerin ABD tahvil faizlerinin yükselmesine, bunun da altın fiyatları üzerinde baskı oluşturabileceğine değinen Memiş, 'Altının ons fiyatı 1.200 dolar seviyesinin altını test edebilir. Bu düşüşler teknik olarak 1.195 dolar, devamında 1.180 dolar seviyesine kadar devam edebilir.' dedi.



Memiş, altının gram fiyatının ise dün yurt içi piyasalarda dolar kuruna bağlı olarak dalgalı bir seyir izlediğini kaydederek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) yılın ilk toplantısında faiz koridorunun üst bandını 75 baz puan yükselterek yüzde 8,5'ten yüzde 9,25'e çektiğini hatırlattı.



Bu hafta dolar kurunda ve altının ons fiyatında düşüşler beklediğini söyleyen Memiş, buna bağlı olarak altının gram fiyatında 143 lira seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin etti.



Kaynak : AA