Gazeteci Uğur Mumcu anılıyor

Gazeteci, araştırmacı, yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 yılında Ankara’da otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.



Uğur Mumcu suikasti geçen onca yıla rağmen aydınlatılmadı.



51 yaşında katledilen Mumcu, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılıyor.



Uğur Mumcu için ilk tören öldürüldüğü sokakta yapıldı.



Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.



1942 yılında Kırşehir’de dünyaya gelen Uğur Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.



Yeni Ortam gazetesi, Anka ajansında görev yapan Uğur Mumcu, daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçti.



Cumhuriyet’te uzun yıllar görev alan Mumcu, “Gözlem” başlıklı köşesinde yazılar kaleme aldı.



Önemli haber dosyalarına imza atan Uğur Mumcu; “Yunus Nadi”, “Gazeteciler Cemiyeti”, “Sedat Simavi” ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.