USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Gazeteci Uğur Mumcu anılıyor

Gazeteci Uğur Mumcu, katledilişinin 24’üncü yılında anılıyor.

Güncel / 24 Ocak 2017 Salı 14:22
Gazeteci Uğur Mumcu anılıyor

Gazeteci, araştırmacı, yazar Uğur Mumcu, 24 Ocak 1993 yılında Ankara’da otomobiline konulan bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Uğur Mumcu suikasti geçen onca yıla rağmen aydınlatılmadı.

51 yaşında katledilen Mumcu, düzenlenecek çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Uğur Mumcu için ilk tören öldürüldüğü sokakta yapıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

1942 yılında Kırşehir’de dünyaya gelen Uğur Mumcu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

Yeni Ortam gazetesi, Anka ajansında görev yapan Uğur Mumcu, daha sonra Cumhuriyet gazetesine geçti.

Cumhuriyet’te uzun yıllar görev alan Mumcu, “Gözlem” başlıklı köşesinde yazılar kaleme aldı.

Önemli haber dosyalarına imza atan Uğur Mumcu; “Yunus Nadi”, “Gazeteciler Cemiyeti”, “Sedat Simavi” ödüllerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda ödüle layık görüldü.

Ankara ÜniversitesiAraştırmacıKemal KılıçdaroğluCumhuriyetUğur Mumcu


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı