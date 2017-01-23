Obama devir-teslim töreninden sonra ilk kez görüntülendi!

44'üncü ABD Başkanı olarak tarih sayfalarındaki yerini alan Obama, eşi Michelle'le birlikte tatil yaptığı California'da Pazar günü objektiflere yakalandı.



Fotoğraflarda, emekliliğinin ilk günlerini golf oynayarak geçiren Obama, “kara kara düşünürken” görülüyor.



Obama, Başkanlık günlerindekinin aksine çok küçük bir konvoyla golf sahasından ayrıldı.



Daily Mail'de yayınlanan fotoğraflara, Obama'ya eşlik eden gizli servis ajansları da yansıyor.



Obama, 2013 yılında imzaladığı bir yasa çerçevesinde, hayatının sonuna kadar gizli servis ajanları tarafından korunacak.









