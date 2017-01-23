USD (Alış - Satış) : 3,77 - 3,77 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Obama devir-teslim töreninden sonra ilk kez görüntülendi!

İngiliz Daily Mail gazetesi, ABD eski Başkanı Barack Obama'yı, 20 Ocak'taki devir-teslim töreninin ardından ilk kez görüntüledi.

Dünya / 23 Ocak 2017 Pazartesi 15:58
Obama devir-teslim töreninden sonra ilk kez görüntülendi!

44'üncü ABD Başkanı olarak tarih sayfalarındaki yerini alan Obama, eşi Michelle'le birlikte tatil yaptığı California'da Pazar günü objektiflere yakalandı.

Fotoğraflarda, emekliliğinin ilk günlerini golf oynayarak geçiren Obama, “kara kara düşünürken” görülüyor.

Obama, Başkanlık günlerindekinin aksine çok küçük bir konvoyla golf sahasından ayrıldı.

Daily Mail'de yayınlanan fotoğraflara, Obama'ya eşlik eden gizli servis ajansları da yansıyor.

Obama, 2013 yılında imzaladığı bir yasa çerçevesinde, hayatının sonuna kadar gizli servis ajanları tarafından korunacak.




Trump, top atışıyla Başkanlık görevini devraldı Trump, top atışıyla Başkanlık görevini devraldı ABD'de kadınlar Trump'ı protesto için yürüdü ABD'de kadınlar Trump'ı protesto için yürüdü Donald Trump göreve hızlı başladı Donald Trump göreve hızlı başladı NATO, Trump'a 'İttifakın ABD için önemini' hatırlattı NATO, Trump'a 'İttifakın ABD için önemini' hatırlattı Trump Obama'yı böyle uğurladı Trump Obama'yı böyle uğurladı NY Post: Trump ABD'nin ikinci 11 Eylül'ü NY Post: Trump ABD'nin ikinci 11 Eylül'ü Obama Giderayak Trump'ın Kucağına 5 Bomba Bıraktı! Obama Giderayak Trump'ın Kucağına 5 Bomba Bıraktı! Barack Obama veda etti Barack Obama veda etti Trump resmen ABD Başkanı Trump resmen ABD Başkanı Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Amerika'da ortalık karıştı! Amerika'da ortalık karıştı!

Barack Obama


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı