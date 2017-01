Göreve çağrıldığında giydiği 45 kilogram ağırlığındaki özel elbisenin içinde dünyaya ile bağlantısını adeta kesip ay yüzeyinde yürüyen astronotlar gibi ağır ağır şüpheli paketlere yaklaşırken ancak görebileceğiniz D.K, Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı olmanın gururunu yaşıyor.



Riski en yüksek mesleklerden birini komiser yardımcısı rütbesiyle sürdüren 25 yaşındaki D.K, mesleğini titizlikle icra ediyor.



İzmir Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğünde görevli D.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin tek rütbeli kadın bomba imha uzmanı olmasının hem gurur kaynağı hem de büyük sorumluluk olduğunu ifade etti.



Bomba imha uzmanlığına polis akademisinde okurken karar verdiğini anlatan D.K, etrafında hemen hemen hepsinin erkek olduğu bomba imha uzmanlarına hayranlıkla karışık gıptayla baktığını, mezuniyetinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğündeki görevine başladıktan hemen sonra uzmanlık için başvuru yaptığını söyledi.



'Sürekli risk içerisindeyiz. Bu nedenle mesleğimiz gereği önce aile rızası alınır. Mesleğe seçilirken, mülakatlar ve sınavlar sırasında da aile rızası sürekli gündemdedir. Nitekim evli isek eşimizin değilsek anne babamızın mutlak suretle rızasını alırız.'' diyen D.K, sınavları başarıyla geçtiğini dile getirerek, 'Katıldığım sınavlardan geçmemin ardından 3 ay uzmanlık kursuna alındım. Başarılı geçen eğitimin sonrası emniyet teşkilatı bünyesinde bomba imha uzmanı olarak görevlendirildim.' ifadelerini kullandı.







'Şüpheli paket yoktur, şüpheli bomba vardır'



Haberlerde ifade edildiği gibi 'şüpheli paket'in olmadığını, bu nedenle dozu hiç düşmeyen bir riskle karşı karşıya olduklarını anlatan D.K, 'Nerede, ne zaman, nasıl ve neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. herhangi bir ihbar geldiği zaman gideriz, bu şüpheli paket dahi olsa ki bizde şüpheli paket yoktur, şüpheli bomba vardır. Müdahale ederiz.' diye konuştu.



Terör örgütlerinin teknolojiden de faydalanarak farklı bomba düzenekleri kullandıkları bilgisini veren D.K, filmlerdeki 'mavi kablo mu kırmızı kablo mu?' sorusuna dikkati çekerek, 'Filmlerde olduğu gibi değil. Bazen düzeneklerdeki kabloları aynı renk yapıyorlar. Doğal olarak devreyi okumakla alakalı. Bu da elektrik elektronik bilgisi gerektiriyor. Uzmanlık kursunda bu tür bilgileri de alıyoruz. Aldığımız eğitimle görevimizi yapıyoruz.''







- Çelik elbise 45 kilogram



D.K, göreve çağrıldığında giydiği kıyafetlerinin çok özel olduğunu kaydetti. Balistik özelliği olan malzemelerden üretilen kıyafetlerin basınç ve parça tesirini azaltmak olduğuna dikkati çeken D.K. 'Doğal olarak biraz ağır, benim giydiğim 45 kilogram. Taşıması bayanlar için biraz daha zor. Bu kıyafetin ağırlığını taşımak için ise yeterli kondisyona sahip olmanız ve düzenli eğitim yapmanız gerekiyor.'' dedi.







- 'İlk ve son hata'



Mesleğinin risk oranı en yüksek mesleklerden olduğunu hatırlatan D.K, şöyle devam etti:



'Mesleğimizde hataya yer yok. İlk hata son hata çünkü bombanın telafisi, affı yoktur. Nitekim bombalı eylemlerde bombanın aktif olması durumunda kalıcı yaralanmalar ve ölümle sonuçlanan durumlar meydana geliyor. Bu sebeple ilk hata son hata bizim ilkemizdir.''



D.K, emniyet teşkilatında kadın erkek ayırımı olmadığı gibi bomba imha elamanı olarak da ayırım olmadığını ifade ederek 'Biz birlikte görev yapıyoruz. Bizim mesleğimiz yüksek risk kategorisinde yer alıyor. Böyle bir ortamda hepimiz birbirimizi kolluyoruz. Doğal olarak ilişkilerimizde, normal yaşantımızda ve aile yaşantımızda hep birlikte vakit geçiriyoruz.'' şeklinde konuştu.







- Bomba imha uzmanları her an göreve hazır



Bomba imha uzmanları, görevlerinin bir parçası olarak sürekli eğitim görüyor. Farklı senaryolarla yeteneklerini sınayıp bir sonraki göreve hazırlanan uzmanlar, görevlerini yaparken kendilerine yardımcı olabilecek teknolojik cihazların yanı sıra eğitimli köpeklerden de yararlanıyor.



İzmir Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, senaryo gereği park halindeki bomba yüklü bir araca müdahale etti.



İhbar üzerine şüpheli araçta eğitimli köpek ''Ekol'' tarafından arama yapıldı. Kokuya duyarlı dedektör köpeğin aracın bagaj kısmında uyarı vermesi üzerine harekete geçildi. Sinyal kesici ''jammer'' ile çevrede güvenlik önlemi alınırken bomba imha uzmanı özel elbisesini giydi.



Minibüsün bagajı, özel giysili uzman polis tarafından bağlanan ip yardımıyla açıldı. Bagajda patlayıcı madde TNT ve A4 ile güçlendirilmiş bomba düzeneğini gören ekip, risk analizi yaparak robotu hazırladı. Robot yardımıyla bomba düzeneği patlatıldı. Bomba imha uzmanı, son olarak düzeneği kontrol etti, varsa kalan bağlantıları kesti.



- Bir yılda 4 bin civarında önleyici görevde yer aldılar



Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürü İsmail Yalçın, çalışmalar hakkında bilgi vererek, İzmir'deki spor müsabakaları, basın açıklamaları, sosyal etkinlikler halka açık organizasyonlar ve şüpheli araç ile şüpheli paket ihbarları dahil tüm faaliyetlerde öncelikle bomba imha uzmanı ekip tarafından kontrollerin yapıldığını kaydetti.



Yalçın, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 2010 yılı haziran ayında bomba yüklü bir aracın tespiti ve Gaziemir'de 17 kilogram plastik patlayıcının bulunması gibi olaylarda, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile yapılan operasyonel faaliyetlerde görev aldıklarını aktardı.



Ekip olarak günde ortalama 15 olayda, 2016 yılında yaklaşık 4 bin civarında önleyici nitelikte görevler aldıkları bilgisini veren Yalçın, yıl içinde 100-120 kilogram civarında çeşitli patlayıcı madde ele geçirdiklerini söyledi.



Yalçın, şüpheli durumlarda halktan yoğun sevgi ve destek gördüklerini sözlerine ekledi. Kaynak : AA