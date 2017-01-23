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HDP'li Önder mahkemeye ifade verdi

Ankara Milletvekili Önder, Diyarbakır'da 'terör örgütü propagandası' suçundan hakkındaki dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.

Siyaset / 23 Ocak 2017 Pazartesi 11:34
HDP'li Önder mahkemeye ifade verdi

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Diyarbakır'da 'terör örgütü propagandası' suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara'da talimatla ifade verdi.

Hakkında mahkemenin zorla getirme kararı bulunan Önder, avukatı Kenan Maçoğlu ile Ankara Adliyesine geldi.

Diyarbakır'da 'terör örgütü propagandası' suçundan hakkında açılan dava kapsamında Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine talimatla ifade veren Önder, daha sonra adliyeden ayrıldı. Kaynak : AA

MilletvekiliHdpDiyarbakırSırrı Süreyya Önder


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