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Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakamın yeri değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği için çok sert tepki gösterdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in görev yeri değişti.

Güncel / 23 Ocak 2017 Pazartesi 17:25
Erdoğan'ın tepki gösterdiği kaymakamın yeri değişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlarla yaptığı toplantıda '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddiasıyla kendisini isim vermeden eleştirdiği Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Vali Yardımcısı Vekili olarak görevlendirildi. İstanbul Vali Yardımcısı Osman Ateş ise Bahçelievler Kaymakamlığı'na vekaleten atandı. Kaymakam Mehmet Ali Özyiğit ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

ahaber.com.tr

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