Karadeniz'e açılan balıkçıların az miktarda avla limana dönmesi, tezgahlardaki balık fiyatlarını artırdı.



Sezon boyunca palamut ve hamsiyle yüzleri gülen balıkçılar, son günlerdeki avlarında umduklarını bulamadı. Tezgahlardaki balık fiyatları ise yüzde 100-200 artış gösterdi.



Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, bereketli bir sezon geçirdiklerini ancak son günlerde bu durumun değiştiğini söyledi.



Balıkçıların moralinin bozuk olduğunu anlatan Karakaş, 'Balık av vermemeye başladı. Büyük umutlarla açıldığımız Karadeniz'den elimiz boş dönüyoruz diyebiliriz.' şeklinde konuştu.



Az miktarda balık avlanılabilmesi nedeniyle tezgahlarda fiyatların yükseldiğini dile getiren Karakaş, 'Bir hafta önce kilosu 15 liradan işlem gören çinekop, bugün 35 liradan satılıyor. Balık sevenler de bu durumdan şikayetçi ama Karadeniz'in cilvesi bu.' ifadelerini kullandı.



Balıkçı Mehmet Dursun (53) da 'Bu ara bölgemizde avlanma az olduğu için balık fiyatları fırladı. Sadece hamsi, çinekop değil diğer balıklar da az geliyor. Tezgah el yakıyor. Durum böyle devam ederse çiftlik balıkları levrek, somon ve alabalık tezgahlarda olacak.' dedi.



Tezgahlarda, bir kilogram çinekop 35, mezgit 20, hamsi ve istavrit 15 liradan satışa sunuluyor. Kaynak : AA