USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Amerikalı YPG'li Rakka'da öldü

Rakka'nın terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılması için başlatılan operasyona YPG saflarında katılan ABD'li Paolo Todd hayatını kaybetti.

Dünya / 22 Ocak 2017 Pazar 19:14
Amerikalı YPG'li Rakka'da öldü

Rakka'nın DEAŞ'tan kurtarılması için Demokratik Suriye Güçlerinin karadan başlattığı ve koalisyon güçlerinin havadan destek verdiği Rakka operasyonunda Amerikalı bir YPG'linin daha yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye'deki Kürt internet sitelerinde yer alan habere göre, Demokratik Suriye Güçlerinin başlattığı Rakka operasyonu kapsamında 15 Ocak'ta Siwediye kasabasında çıkan çatışmada 'Kawa Amed' kod adlı Amerikalı YPG'li Paolo Todd'un yaşamını yitirdiği belirtildi.

Los Angeles'li olan Paolo Todd'un 4 Kasım 2016'da YPG'ye katıldığı belirtildi. Todd'un cenazesinin Erbil üzerinden ABD'ye gönderileceği belirtildi.

Terör ÖrgütüYpgSuriyeDaeş


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

BEKİR BOZDAĞ 2013’TE FETÖ’YE NASIL REST CEKTİ?

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı