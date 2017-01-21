Hillary Clinton'ın eşi Bill'in bakışlarını yakalaması olay oldu

ABD'de bugün görevi devralan 45. başkan Donald Trump için görkemli bir tören düzenlendi. Seçimlerde Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton da törene katılanlar arasında yer aldı.



Törende, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın podyumda yürüyüşü sırasında Hillary Clinton, eşi Bill Clinton'a dönerek uzun uzun baktı. O sıralarda Bill Clinton'ın Ivanka'ya baktığı iddia edilmesi sosyal medyada olay oldu.









