USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

Hillary Clinton'ın eşi Bill'in bakışlarını yakalaması olay oldu

ABD'de düzenlenen törenle başkanlığı devralan Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın yürüyüşünde Hillary'nin kocasına bakışları dikkat çekti.

Dünya / 21 Ocak 2017 Cumartesi 10:08
Hillary Clinton'ın eşi Bill'in bakışlarını yakalaması olay oldu

ABD'de bugün görevi devralan 45. başkan Donald Trump için görkemli bir tören düzenlendi. Seçimlerde Trump'ın en büyük rakibi Demokrat Partili Hillary Clinton da törene katılanlar arasında yer aldı.

Törende, Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın podyumda yürüyüşü sırasında Hillary Clinton, eşi Bill Clinton'a dönerek uzun uzun baktı. O sıralarda Bill Clinton'ın Ivanka'ya baktığı iddia edilmesi sosyal medyada olay oldu.




Trump, top atışıyla Başkanlık görevini devraldı Trump, top atışıyla Başkanlık görevini devraldı Donald Trump göreve hızlı başladı Donald Trump göreve hızlı başladı NATO, Trump'a 'İttifakın ABD için önemini' hatırlattı NATO, Trump'a 'İttifakın ABD için önemini' hatırlattı Trump Obama'yı böyle uğurladı Trump Obama'yı böyle uğurladı NY Post: Trump ABD'nin ikinci 11 Eylül'ü NY Post: Trump ABD'nin ikinci 11 Eylül'ü Obama Giderayak Trump'ın Kucağına 5 Bomba Bıraktı! Obama Giderayak Trump'ın Kucağına 5 Bomba Bıraktı! Barack Obama veda etti Barack Obama veda etti Trump resmen ABD Başkanı Trump resmen ABD Başkanı Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Ünlülerden Trump karşıtı gösteri Amerika'da ortalık karıştı! Amerika'da ortalık karıştı!

Hillary ClintonBill ClintonDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı