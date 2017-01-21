El Bab şehidini birlikte omuzladılar

El-Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal, İstanbul Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.



Şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldı.



Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için yüzlerce vatandaş da camiye akın etti.



Şehit Selim Topal'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım beraber omuzladı.









Kaynak : Beyaz Gazete Özel