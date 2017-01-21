USD (Alış - Satış) : 3,82 - 3,82 EURO (Alış - Satış) : 4,07 - 4,08

El Bab şehidini birlikte omuzladılar

El-Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım top arabasına kadar beraber taşıdı.

Güncel / 21 Ocak 2017 Cumartesi 16:45
El Bab şehidini birlikte omuzladılar
Video için tıklayın

El-Bab şehidi Uzman Çavuş Selim Topal, İstanbul Pendik'te 15 Temmuz Şehitler Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın da katıldı.

Şehidi son yolculuğuna uğurlamak için yüzlerce vatandaş da camiye akın etti.

Şehit Selim Topal'ın tabutunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım beraber omuzladı.




Kaynak : Beyaz Gazete Özel

BaşbakanUzman ÇavuşBinali YıldırımCenazeRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı