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Trump resmen ABD Başkanı

Sekiz yıldır Beyaz Saray'da oturan Demokrat Barack Obama'dan görevi devralan Cumhuriyetçi Donald Trump Kongre'de yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu. Trump'dan önce ABD Başkan yardımcısı Pence de yemin etti.

Dünya / 20 Ocak 2017 Cuma 19:22
Trump resmen ABD Başkanı

Trump Washington'taki törenle yemin ederek ABD'nin 45. Başkanı oldu. Kongre binasındaki törende 70 yaşındaki Trump'tan önce ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence yemin etti.

Trump'ın konuşmasından satırbaşları;

Trump yeminin ardından yaptığı konuşmaya Barrack Obama'ya geçiş sürecinde sağladığı kolaylık nedeniyle teşekkür ederim

Ülkemizi yeniden yapılandıracağız ve dünyanın kaderine karar vereceğiz.

Biz ABD vatandaşları olarak, biz şuan son derece önemli mücadelenin içerisindeyiz. Ülkemizin yapısal sorunlarını birlikte çözeceğiz.

ABD vatandaşları olarak şu anda büyük bir ulusal çabanın parçasıyız. Ülkemizi yeniden yapılandırıcağız. Uzun zamandır çok küçük bir zümre başkenten yönetimin meyvelerini topladı. Siyasetçiler zenginleşti, vatandaşlar fakirleşti.

Önemli olan hükümeti hangi partinin kontrol ettiği değil. Önemli olan hükümetin halk tarafından kontrol edilmesidir.

Artık değişim başlıyor. Ülkemizin unutulmuş erkek ve kadınları artık unutulmayacak. Dünyanın daha önce hiç görmediği bir hareketin parçası olarak geldiniz.






 

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