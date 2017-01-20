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Şehitler Gaziantep'e getirildi

Suriye’nin El Bab kentinde, terör örgütü DEAŞ’ın bombalı araç saldırısında şehit olan 5 askerin cenazeleri, askeri helikopterle Gaziantep’e getirildi.

Güncel / 20 Ocak 2017 Cuma 17:56
Şehitler Gaziantep'e getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye’nin El Bab kentinde bulunan Türk askerine yönelik, terör örgütü DEAŞ’ın bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 5 askerin cenazeleri, Gaziantep’e getirildi.

Saldırı bölgesinden çıkarılan askerler, helikopterle Gaziantep Çocuk Hastanesi bahçesindeki piste getirildi.

Şehitlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

Kaynak : İHA

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