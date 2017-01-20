USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Samet Aybaba 'Bordo Bereliler Suriye' setinde

Eskişehirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, çekimleri Osmaniye’nin Kadirli ve Adana’nın Kozan ilçelerinde gerçekleştirilen ’Bordo Bereliler Suriye’ film setini ziyaret etti.

Kültür-Sanat / 20 Ocak 2017 Cuma 10:20
Samet Aybaba 'Bordo Bereliler Suriye' setinde

Çekimleri yakından takip eden Aybaba, “Aksiyon sahnelerinin çekimine denk geldik. Oldukça başarılı ve kaliteli bir film geliyor” dedi.

Çekimlerinde sona gelinen filmin setini Samet Aybaba'nın yanı sıra Kozan Belediye Başkanı Musa Öztürk de ziyaret etti. Başkan Öztürk, “Kozanımız tarihi ve doğal güzellikleri, ekonomik fırsatları ile reklam, dizi ve film ekiplerinin gözdesi oldu. Geçtiğimiz yıl 'Veda Mektubu Ankara Yazı' ve 'Dağ 2' filmlerinin çekimleri ilçemizde yapılmıştı. Kozan olarak 2017'nin ilk günlerinde Bordo Bereliler Suriye filmine ev sahipliği yapmaktan büyük gurur duyuyoruz' ifadelerini kullandı.



Yapımcılığını 16 Yapım Medya olarak Ali Ertem ile Erdoğan Yaprak'ın yaptığı, yönetmenliğini Erhan Baytimur'un, senaryosunu Coşkun Gündoğdu'nun yazdığı, “Bordo Bereliler Suriye” filminde Cenk Ertan, Sedat Mert, Arda Esen, Açelya Elmas, Feyza Çıpa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Yaşar Uzer, Burak Arslan, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem, Oğuz Yağcı, Taner Bahadır, Turgay Atalay, Tayfun Sav, Alper Atak, Kübra Dilara Çelen, Kahraman Sivri ve Kadir Turan rol alıyor. Kaynak : İHA

Bordo BerelilerSamet Aybaba


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı