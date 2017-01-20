Kadir Güntepe hakkında yeni iddia

Kadir Güntepe'nin örgüt içinde gizliliğin sağlanması için eşini FETÖ'nün kataloğundan seçtiği belirlendi.



Tokat'taki Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülkiye yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı.



KATALOG EVLİLİĞİ YAPTI



Mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında öncek gün Kayseri'de gözaltına alınan Kadir Güntepe'nin eşi Z. Güntepe de aynı ilde yakalandı. Şüpheli Z. Güntepe'nin de Tokat'a getirileceği öğrenildi. Bu arada terör örgütünün şifreli haberleşme uygulaması “ByLock”u kullandığı iddia edilen Kadir Güntepe'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. Güntepe örgüt içindeki gizliliğin sağlanması amacıyla katalog evliliği yaptı. 4 aydır yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye vermeye çağırılan Güntepe'nin, savcılığa gitmemesi ve rapor alarak son görev yerine başlamaması nedeniyle kaçma şüphesine karşı gözaltına alınıdğı öğrenildi.



SÖZDE SORUMLU İLE GÖRÜŞMÜŞ



Güntepe'nin, FETÖ'nün kaymakamlar sorumlusu olan Gaziosmanpaşa Üniversitesi eski genel sekreteri Hüseyin Özyurt'la 33 kez telefonda görüştüğü tespit edildi. Güntepe'nin 2012 ile 2015 yılları arasında görev yaptığı ilçelerdeki imamlarla sık sık yüz yüze görüştüğü de belirlendi. Öte yandan PKK karşıtı attığı tweetlerlle gündeme gelen Güntepe'nin 16 Temmuz gecesi saat 01.30 a kadar sessiz kalması dikkat çekti. Güntepe'nin tweetinde FETÖ'nün geçmemesi de dikkat çekti.



Eski Beytüşşebap Kaymakamı Güntepe'nin eşi de gözaltına alındı

Kadir Güntepe'ye FETÖ gözaltısı Kaynak : Yeni Şafak