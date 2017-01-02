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Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Yeşilyurt ilçesindeki bıçaklı kavgada bir kişi öldü, kavgaya müdahale eden biri polis 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 2 Ocak 2017 Pazartesi 11:28
Tokat'ta bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, kavgaya müdahale eden biri polis 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı üzerinde H.S. ile Mehmet Duran henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, H.S, Duran'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı. Kavgayı ayırmaya çalışan esnaf Ö.Ö. karnından, olaya müdahale eden polis memuru A.A. da elinden bıçakla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırılırken, durumu ağır olan Mehmet Duran, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis memuru A.A. ile Ö.Ö. ise ilk müdahalenin ardından Tokat'a sevk edildi.

Şüpheli H.S'nin gözaltına alındığı, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. Kaynak : AA

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