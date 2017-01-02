Evine el bombası atıp akrabasını öldürdü

Olay, Van'ın Merkez İpekyolu ilçesi Cevdetpaşa Mahallesinde geçen 28 Aralık günü meydana geldi. H.Ş., iddiaya göre aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan yakın akrabası C.Ö.'e ait evin camını kırarak içeriye el bombası attı.



Bombanın patlaması sonucu ev sahibi C.Ö. ve eşi M.Ö. yaralandı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen ambulansla C. ve eşi M. Ö. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen C.Ö. hayatını kaybetti. Eşi M.Ö ise tedavisinin ardından taburcu edildi.



200 SAATLİK KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ



Olayla ilgili soruşturma başlatan Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırının C.Ö.'i iyi tanıyan biri tarafından yapıldığı üzerinde durdu. Polis ekipleri Ö.'in yakın çevresini mercek altına alarak, soruşturmayı derinleştirdi. Polis elde ettiği 200 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde inceleme yaparken, saldırının Ö.'in akrabası olan H.Ş. tarafından yapıldığı şüphesi üzerinde duruldu.



TEDİRGİN HAREKETLERİ ELE VERDİ



Tüm bunlar yaşanırken polis H.Ş.'i takibe aldı. Ö.'in taziyesine giden H.Ş'in tedirgin hareketleri polisin dikkatini çekerken, görüntülerden de saldırının Ş. tarafından yapıldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştiren Ş., burada gözaltına alınırken, ikametinde de Özel Harekat polislerinin katılımıyla arama yapıldı. Yapılan aramada Ş.'in saldırıda kullandığı kıyafetler ile kullanıma hazır bir el bombası ele geçirildi.



ARAZİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYET İŞLETTİ



Gözaltına alınan ve emniyet müdürlüğünde sorgusu süren H.Ş, verdiği ifadede herşeyi itiraf etti. Arazi anlaşmazlığı yüzünden saldırıyı gerçekleştiren Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaynak : DHA