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Donuyorlar! Eksi 30.2'yi gördü

Kar yağışının ardından yeniden aşırı soğukların etkili olduğu Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’nde Ardahan’ın Göle ilçesi, sıfırın altında 30.2 derece ile Türkiye’nin en soğuk yerleşim yeri oldu.

Yaşam / 2 Ocak 2017 Pazartesi 11:10
Donuyorlar! Eksi 30.2'yi gördü

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gecenin en düşük sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Göle’de 30.2, Kars Harakani Havalimanı ile Erzurum’un Horasan’da 27.9, Kars merkezde 26.4, Erzurum’un Pasinler, Tekman’da 26, Kars’ın Arpaçay, Karakurt, Erzurum’un Köprüköy’de 24, Erzincan’ın Otlukbeli, Kars’ın Susuz, Erzurum Havalimanı’nda 23, Kars’ın Çıldır, Akyaka, Erzurum’un Aşkale, Refahiye’de 22, Ardahan merkez, Kars’ın Selim’de 21, Erzurum’un Yakutiye’de 13, Ağrı’da 11, Muş’ta 10, Iğdır’da 8, Erzincan’da 7 dereceyi buldu.

Kar kalınlıkları ise Palandöken’de 70, Muş merkezde 69, Ağrı merkez, Erzurum’un Konaklı, Kars’ın Sarıkamış’ta 60, Erzincan’ın Ergen’de 40, Erzurum’da 25, Kars ve Ardahan’da 22, Iğdır’da 10, Erzincan’da 2 santim olarak ölçüldü. Kaynak : İHA

KarakurtKonaklıMeteoroloji


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