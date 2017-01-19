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Kalp yetmezliği çeken hastalar için yeni tedavi

Bilim adamları, kalbin etrafına yerleştirilen ve atmasına yardımcı olan, kişiye özel ayarlanabilen esnek robot geliştirdi.

Sağlık / 19 Ocak 2017 Perşembe 13:24
Kalp yetmezliği çeken hastalar için yeni tedavi

Sonuçları 'Science Translational Medicine' internet sitesinde yayımlanan çalışmada, Harvard Üniversitesi ve Boston Çocuk Hastanesinden araştırmacılar, kalp yetmezliği çeken kişiler için yeni bir tedavi yöntemi geliştirdi.

Çalışmada, yumuşak robotik kılıfın, kalp atışıyla eş zamanlı bükülerek ve kalbe baskı yaparak kalp yetmezliği nedeniyle zayıflamış kardiyovasküler işlevleri artırdığı belirtildi.

Araştırmacılar, kanla temas etmeyen bu cihazı icat etmek için kalpten ilham aldı. Robottaki ince silikon kolda, memelilerin kalbinin dış kas katmanlarını taklit etmek için kalbin etrafına yerleştirilen yumuşak pnömatik (hava basınçlı) uyarıcılar kullanıldı.

Robot, yumuşak uyarıcılar için hava kullanan harici bir pompaya bağlanırken, kol da cihazla kalp arasındaki sürtünmeye yardımcı olmak için bir vakum cihazı, ameliyat dikişleri ve jel ara bağı kombinasyonu kullanılarak kalbe bağlandı.

Çalışma ekibinden Ellen T. Roche, 'Bu araştırmayla geliştirilen yumuşak robotlar, klinik ihtiyaçlara uygulanabilir, kalp hastalığı yükünü potansiyel olarak azaltabilir ve hastaların yaşam kalitesini artırabilir.' dedi.

Cihazdaki kolun, her hasta için özelleştirilebilir olduğunu söyleyen Roche, örneğin bir hastanın kalbinin sol tarafının daha zayıf olması durumunda, uyarıcıların (aktüatörlerin) bu yönde daha fazla yardım sağlamak üzere ayarlanabildiğini ve uyarıcıların basıncının, hastanın durumu değişiklik gösterdikçe zamanla arttırılabilir veya azaltılabilir olduğunu ifade etti.

Yumuşak robotik kol, kalp işlevine yardımcı olan mevcut cihazların aksine doğrudan kanla temas etmiyor. Bu, pıhtılaşma riskini azaltıyor ve hastanın potansiyel olarak tehlikeli olan kan sulandırıcı ilaçlar alması gereğini de ortadan kaldırıyor.

Araştırmacılardan Conor Walsh, robotun güvenle yumuşak doku ile etkileşime girebildiğini ve kalp fonksiyonunda gelişmelere yol açtığını belirterek vücudun içinde ve dışında mekanik yöntemlerle tedavi sunan bu tür cihazların gelecekteki diğer uygulamalar için ilham kaynağı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 41 milyon kişide kalp yetmezliği görülüyor. Günümüzde, kalp pompalarından biri düzgün çalışmadığında vücutta dolaşan kan miktarını artırmak için kalbe yerleştirilen Ventriküler Destek Cihazları (VAD) kullanılsa da hastalar hala kan pıhtılaşması ve felç riskleri yaşıyor.

Kaynak : AA

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