Kaçış planı ortaya çıktı! Eğer yakalanmasaymış...

Yılbaşı gecesi terör estiren Abdulkadir Maşaripov'un kaçış planı ortaya çıktı. Bakın terörist o gece yakalanmasaymış Rakka'ya nasıl gidecekmiş...

Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.



EGE ÜZERİNDEN RAKKA'YA KAÇACAKLARDI



Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.



SİLAH KONYA'DAN GELDİ



Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti. Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.