USD (Alış - Satış) : 3,79 - 3,80 EURO (Alış - Satış) : 4,04 - 4,05

Kaçış planı ortaya çıktı! Eğer yakalanmasaymış...

Reina saldırganı Abdulkadir Maşaripov'un, kaçış planı ortaya çıktı. Yakalanmasaydı, Ege Denizini kullanarak Silivri, Çanakkale, İzmir ve Hataya uğramayı planlayan teröristin son durağı Rakka olacaktı

Güncel / 19 Ocak 2017 Perşembe 22:21
Kaçış planı ortaya çıktı! Eğer yakalanmasaymış...

Yılbaşı gecesi terör estiren Abdulkadir Maşaripov'un kaçış planı ortaya çıktı. Bakın terörist o gece yakalanmasaymış Rakka'ya nasıl gidecekmiş...
Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ortaköy'deki gece kulübüne yönelik saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Maşaripov ile Iraklı Ali Jameel Mohammed'in İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu devam ediyor.

EGE ÜZERİNDEN RAKKA'YA KAÇACAKLARDI

Terör ve istihbarat uzmanları tarafından yapılan sorgulamalarda teröristin Rakka'ya kaçış planı ortaya çıktı. Teröristin Esenyurt'ta kaldığı evi kiralayan terör örgütü DEAŞ üyesi Iraklı Ali Jameel Mohammed'in verdiği ifadeye göre, Abdulkadir Maşaripov'un Esenyurt'taki adresten önce Silivri'ye ardından da Çanakkale'ye geçeceği öğrenildi. Çanakkale'de bir gece kalacağı öğrenilen teröristin İzmir'e ardından Hatay'a, oradan da Rakka'ya kaçacağı ortaya çıktı.

SİLAH KONYA'DAN GELDİ

Öte yandan Reina saldırısıyla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin, teröristin kullandığı kaleşnikof marka silahın Konya'dan Zeytinburnu'na geldiğini tespit etti. Teröristin silahları Zeytinburnu'nda bir çanta içerisinde aldığı öğrenilirken, terörle Mücadele ekiplerinin silahı teröriste ulaştıran şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmaları devam ediyor.

ReinaKaçış PlanıTerör ÖrgütüTerörle MücadeleYılbaşı


YAZARLARTAMAMI
Latif Şimşek

YÜZDE 65 “EVET” ÇIKAR!

Latif Şimşek
Mehmet Orhan

DÜNYA’YI KİM YÖNETECEK?

Mehmet Orhan
Süleyman Beledioğlu

ÖĞRENME PROGRAMI YAPMAK

Süleyman Beledioğlu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı