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‘Dondurmacı katil’ erkek hapishanesine nakledilecek

Avusturya’da 2008’de ve 2010’da işlediği cinayetlerle büyük tepki toplayan ve ‘dondurmacı katil’ olarak bilinen 38 yaşındaki Estibaliz Carranza, yıllar sonra yine ülke gündemine oturdu

Dünya / 19 Ocak 2017 Perşembe 03:34
‘Dondurmacı katil’ erkek hapishanesine nakledilecek

Eski eşi ve sevgilisini öldürdükten sonra vücutlarını testereyle parçalara ayıran ve 2012’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Carranza, Schwarzenau kentindeki kadın mahkumların bulunduğu bir cezaevine yerleştirilmişti. Ancak Avusturya Mahkemesi, Carranza’nın, diğer mahkum kadınlar için büyük tehlike oluşturduğunu, bu nedenle de Asten kentindeki erkeklerin bulunduğu bir cezaeviene nakledileceğini açıkladı. Ailesi İspanya ve Meksika kökenli olan Carranza, 2008’de önce eski eşi Holger Holz’u, iki yıl sonra da sevgilisi Manfred Hinterberger’i öldürüp vücutlarını testereyle parçalara ayırmıştı. İki erkeğin kalıntıları başkent Viyana’da Carranza’nın işlettiği dondurmacı dükkanının kilerinde, çimentoyla karıştırılmış halde tesadüfen bulunmuştu.

BaşkentAvusturyaİspanyaÖmür Boyu HapisMeksika


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