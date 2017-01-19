'Askeri Casusluk'un sivil memuruna 500 bin TL tazminat

bilgisayar mezunu Hatice Senay Günaydın ile ilgili zorlu süreç ise 12 Şubat 2014’te başladı. Günaydın anılan gün tutuklanarak cezaevine konuldu. Günaydın, tutuklanmadan 2 ay önce ise eşini kaybetmişti. Geride 8 yaşında oğlunu bırakan Günaydın, Anayasa Mahkemesi’nin ‘Hak ihlali var’ kararı sonrası 13 Ocak 2015’te serbest kaldı. Günaydın tahliyesi sonrası tazminat davası açtı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada geçtiğimiz 12 Ocak günü çıktı.



VEBALI GİBİ DAVRANILDI



Maliye Hazine’ne karşı açılan tazminat davasında mahkeme tanık ifadelerini de aldı. Aynı zamanda Günaydın yakın çalışma arkadaşı da olan H. B. B. ifadesine şunları söyledi: “Ben 2009 yılından beri davacı ile aynı işyerinde çalışıyorum. Kendisi tutuklanmadan önce Ankara’dan tayinle gelmişti. Kendisi gelmeden önce ismi gelmişti. Çalışmaya başladıktan sonra tek başına bir odaya yerleştirildi. Soru bankası odası idi. Adeta kendisine vebalı gibi davranılıyordu. Ziyaretine gelenler amiri tarafından uzaklaştırılıyordu. Kendisinin de başkaları ile görüşmesine engel olunuyordu. Gözaltına alındığında ailesine haber verilmedi. Çocuğu kreşteydi. Çocuğu kreşte ben aldım. Tutuklanıp bir süre serbest kaldıktan sonra da iş yerine döndüğünde amirler tarafından devamlı uyarıldık. ‘Bilgisayara yaklaşmasın, evrakları görmesin’ gibi uyarılar yapıldı. Tecrit edildi. Kendisine amirler tarafından mobbing uygulandı. Ben, yakın arkadaşı olduğum için çok sıkıntı çektiğini gördüm.”



Çocuk gelişim uzmanı olan tanık N.N. ise, Günaydın’ın tutuklandığı sırada 8 yaşında olan oğlu D.’nin yaşadığı psikolojik sorunlara işaret etti.



MATA HARİ GİBİ SUNULDU



Günaydın’ın avukatı Erdal Avcı’da müvekkili adına yaptığı savunmada özetle “Dava, her ne kadar asker kişiler yönü ile öne çıkmış ise de, müvekkilim büyük acılar çekti. Müvekkil, kamuoyuna Türkiye’nin Mata Hari’si, fuhuş yapan kişi gibi lanse edildi. Çok büyük baskı altında kaldı. Sokağa çıkamaz hale getirildi. Kendisi ODTÜ mezunu bilgisayar uzmanıdır. Ancak geleceği tamamen silindi. Bu itibarla sivil memur gibi değil asker kişiler gibi değerlendirilmesini, tazminatın kısılmamasını talep ediyoruz” dedi.



SİVİLE VERİLEN EN YÜKSEK TUTAR



Maliye Hazinesi avukatı ise, talep edilen tazminat tutarı için “Fahiş” değerlendirmesi yaparak davanın reddine karar verilmesini istedi. Mahkeme, ikincisi görülen duruşmada kararını verdi. Mahkeme, Günaydın’a 500 bin TL manevi 7 bin 100 TL de maddi tazminatın faizi ile verilmesine karar verdi. Bu tutar, benzer davalarda yargılanan sivillerin kazandığı en yüksek tazminat tutarı olarak kayda girdi. Balyoz davasında 1 yıl 18 gün tutuklu kalan tek sivil memur Güllü Salkaya için mahkeme 26 bin TL’lik tazminat ödenmesine karar vermişti.



Mata Hari, I. Dünya Savaşı yıllarında, dansçı kimliği altında Almanya hesabına çalışan casus olarak çalışmakla suçlandı. Fransız, İngiliz, Rus subay ve devlet adamlarından topladığı çok gizli askerî bilgileri kızına yazılmış masum mektuplar halinde özel diplomatik kurye ile Paris'ten Almanlara ulaştırıyordu. Alman askerî ve denizcilik istihbarat başkanlarıyla toplantılara katıldığı Madrid'den Paris'e döndükten sonra, 13 Şubat 1917'de tutuklandı. Y Mata Hari yargılandığı davada idama mahkûm edildi ve 15 Ekim 1917'de kurşuna dizildi.



